Представлен проект самого большого в России круизного лайнера

Российское КБ «Вымпел» разработало проект нового лайнера для международных круизных перевозок на Чёрном море. Лайнер станет самым крупным в истории российского судостроения — его пассажировместимость составит более 2 000 человек. Сейчас самым крупных российским лайнером является «Мустай Карим», который рассчитан лишь на 329 человек.

Изображение: КБ «Вымпел»

Длина нового лайнера КБ «Вымпел» составит 251 метр, ширина — 34,4 метра, максимальная скорость судна — 22 узла. Судно сможет перевозить до 2002 пассажиров, при этом его экипаж составит 600 человек. На борту планируются театр, магазин Duty Free, рестораны, детские игровые комнаты, ночной клуб, салон красоты, тренажёрный зал, теннисный корт и другие пространства для отдыха пассажиров.

Изображение: КБ «Вымпел»

Пассажирам предложат каюты разного класса — от стандартных двухместных до кают с балконом, а также гранд-сьют повышенной комфортности. Новый круизный лайнер предназначен для перевозки пассажиров между Россией, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией. При этом судно сможет осуществлять и заходы в порты Средиземного моря, например, Греции. Можно организовать и внутренние рейсы между Новороссийском, Сочи, Ялтой и Севастополем.