Microsoft не сможет оптимизировать Windows 11 так, чтобы 8 ГБ ОЗУ хватало для работы Copilot

Компания Microsoft в рамках своего процесса оптимизации Windows 11 под ПК с 8 ГБ оперативной памяти не будет менять требования к категории Copilot+. Такие системы по-прежнему должны будут иметь 16 ГБ ОЗУ.

Ранее компания заявила, что занялась оптимизацией, чтобы Windows 11 лучше, быстрее и стабильнее работала на ПК с 8 ГБ ОЗУ. Во-первых, сейчас на рынке кризис памяти, и соответствующих ПК будет больше, во-вторых, как сообщали некоторые сторонние источники, на это решение повлиял успех MacBook Neo. Однако компьютеры с 8 ГБ памяти не будут соответствовать категории Copilot+, даже если все остальные компоненты будут соответствовать.

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Впрочем, покупая бюджетный ноутбук, вероятно, большинство понимает, что соглашается на компромиссы. С другой стороны, сама Microsoft недавно выпустила новый Surface, где 8 ГБ ОЗУ установлено в версии с ценой около 1000 долларов.

