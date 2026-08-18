Китай «вырывает Windows 10 с корнем» : Пекин приказал немедленно удалить американское ПО из госсектора

Как сообщает Bloomberg, Министерство государственной безопасности КНР разослало госучреждениям и связанным с государством структурам директиву с требованием немедленно удалить со своих компьютеров кастомизированную версию Windows 10.

Речь идет о специальной версии ОС, созданной в 2016 году совместным предприятием CMIT (Microsoft и китайская госкорпорация CETC). Эта версия была адаптирована под местные требования: в нее добавили китайские средства шифрования и отключили ряд функций, которые могли передавать данные за рубеж. Однако теперь власти КНР решили, что даже этих мер недостаточно.

Изначально планировалось вывести систему из эксплуатации к февралю 2027 года, но сроки были неожиданно сдвинуты «влево» на несколько месяцев. Источники связывают это с растущими опасениями по поводу безопасности данных, хотя конкретные уязвимости не называются. В Microsoft заявили, что им неизвестно об инцидентах с безопасностью, а продукт продолжает получать регулярные обновления.

На фоне этой новости акции китайских разработчиков программного обеспечения (Hunan Kylinsec и Archermind) мгновенно взлетели на максимально допустимые 20%. Китай активно продвигает отечественные ОС, такие как Kylin и Tongxin, чтобы полностью заменить Windows в чувствительных секторах — армии и финансовом секторе.

Этот шаг является частью масштабной стратегии «Delete A» (избавление от американских технологий), которая уже затронула чипы Nvidia (заменяются на Huawei) и смартфоны Apple (запрещены для использования в ряде ведомств).