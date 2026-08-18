Появились первые данные о том, насколько мощными будут iPhone 18 Pro и Pro Max

До выхода новых iPhone осталось недолго, и теперь в Сети появились первые данные о производительности новой SoC Apple A20 Pro, которая будет лежать в основе смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max.

Согласно данным инсайдера Fixed Focus Digital, новая платформа обеспечит на 18% большую производительность, чем A19 Pro, и при этом сразу на 30% большую энергоэффективность. Напомним, новая SoC будет производиться по нормам 2 нм на мощностях TSMC.

В случае производительности прирост весьма неплохой, а показатель улучшения энергоэффективности и вовсе можно назвать отличным. Правда, всё это, конечно, ещё нужно будет проверить на практике.

Ранее Fix Focus Digital поделился подробностями относительно компьютерной версии операционной системы HarmonyOS, слил фотографии нового iPhone SE4 и рендеры Huawei Pocket 2, а также сообщил, что Apple прекратила работу над складным iPhone.