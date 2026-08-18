В России массовый сбой в работе интернета — одновременно «легли» десятки интернет-сервисов и провайдеров

В России произошел массовый сбой в работе интернет-сервисов и провайдеров. Пользователи одновременно сообщают о проблемах с доступом к сайтам и онлайн-сервисам, свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector404.

Изображение сгенерировано ChatGPT Источник изображения: ChatGPT

Судя по данным мониторинга, особенно большое количество жалоб зафиксировано у интернет-провайдеров. За последний час на работу Lovit поступило более 880 обращений, Seven Sky — около 490, «Мегафона» — свыше 430, «Экотелекома» — около 350 и «Ростелекома» — почти 300. О проблемах также сообщают абоненты «Уфанета» и «Билайна».

Скриншот сайта detector404 Источник изображения: detector404

Сбой затронул и крупные интернет-сервисы. Резко выросло количество сообщений о недоступности или нестабильной работе Discord, Steam, «Иви», магазина DNS, «ВКонтакте», Pikabu, Telegram и ряда других ресурсов. Одновременный всплеск жалоб на множество не связанных между собой сервисов может указывать на проблемы с сетевой доступностью у операторов, однако точная причина на данный момент неизвестна.

Наиболее заметные проблемы наблюдаются в Москве и Московской области. По данным Downdetector404 на момент мониторинга, за последний час из Москвы поступило около 2,3 тыс. жалоб, из Московской области — порядка 1,5 тыс. В Санкт-Петербурге за тот же период зафиксировано около 450 обращений.

Официальной информации о причинах массовых проблем на момент публикации нет, но сообщается о сбое работы у «Рег.ру» — крупнейшего регистратора доменных имён в России. Также есть данные об аварии в дата-центре ММТС-9.

Представитель «Рег.ру» прокомментировал ситуацию: