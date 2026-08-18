В Max запустили аналитику на фоне роста числа каналов до 11,5 млн

Авторы каналов в «Максе» получили доступ к аналитике на всех устройствах

Владельцам публичных и приватных каналов в мессенджере Max стала доступна статистика. Новая функция работает в мобильной, десктопной и веб-версиях сервиса, сообщает ТАСС.

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Инструменты аналитики предназначены для владельцев каналов и позволяют работать со статистикой их площадок. При этом авторы могут самостоятельно управлять доступом к этим данным — например, запрещать другим администраторам канала просматривать аналитику.

Запуск статистики происходит на фоне быстрого роста экосистемы каналов Max. По данным компании, в августе 2026 года количество публичных и приватных каналов в мессенджере превысило 11,5 млн, а их совокупная аудитория достигла 480 млн подписчиков.