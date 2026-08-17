Xiaomi Redmi Watch 6 Active и Redmi Watch 6 Lite с крупными аккумуляторами появились в продаже до анонса

Трекеры активности Xiaomi Redmi Watch 6 Active и Redmi Watch 6 Lite до анонса засветились на одном из венгерских сайтов, благодаря чему мы теперь знаем, как они выглядят, и какие у них параметры.

Модель Lite получила OLED-экран диагональю 1,96 дюйма с разрешением 410 х 502 пикселя, батарею ёмкостью 470 мАч, чего хватит на 18 дней работы, а размеры без ремешка составляют 39,4 x 44,5 x 9,9 мм. Можно выделить защиту от воды (5ATM), фирменный разъём для зарядки, все основные функции, присущие таким устройствам и также собственный GPS-модуль. Цена составляет около 70 евро.

Фото okosora-aktivitasmero

Фото okosora-aktivitasmero

Для Xiaomi Redmi Watch 6 Active известно об экране 1,85 дюйма с разрешением 390 х 450 пикселей, такой же батарее, а дизайн тут почти ничем не отличается. Зато цена составит лишь около 45 евро.