Geekom принесла извинения за заражённый драйвер на её сайте

Компания Geekom быстро отреагировала на обнаружение вирусов в драйверах на её сайте, о чём на днях сообщал ресурс Videocardz.

Китайский производитель принёс свои извинения и подтвердил наличие проблемы. При этом компания объяснила, что затронутый файл размещался на устаревшей странице поддержки, и этот устаревший ресурс не был удален при его замене на новую платформу поддержки. На актуальной странице поддержки вирусов компания не обнаружила.

Фото Videocardz

Также компания акцентировала внимание, что заражённые файлы отсутствуют на её ПК, поставляемых с предустановленной Windows.

Отдельно авторы Videocardz отмечают, что Geekom попросила их рассмотреть возможность удаления оригинальной статьи.