Немцы стабильно выбирают Radeon RX 9070 XT, а дорогая RTX 5090 продаётся лучше, чем RTX 5060. Это свежая статистика сети Mindfactory

Статистика крупной немецкой сети Mindfactory по итогам июля указывает на то, что немецкие покупатели, как минимум те, которые являются клиентами именно Mindfactory, предпочитают покупать видеокарты с 16 ГБ памяти, и в первую очередь флагман AMD.

Фото WCCF Tech

На долю Radeon RX 9070 XT, которая является лидером по продажам, пришлось 33,41% всех продаж. На втором месте находится RX 9060 XT с долей 18,43%. Тут не уточняется, каких версий сколько продано, но общая статистика намекает на популярность старшей, так как в целом карты с 16 ГБ памяти заняли 72,58% продаж против 11,29% у версий с 8 ГБ.

Фото TechEpiphanyYT (X)

Фото TechEpiphanyYT (X)

Возвращаясь к моделям, тройку самых популярных замыкает RTX 5070 с долей 9,68%.

Также можно отметить, что невероятно дорогую RTX 5090 покупают чаще, чем RTX 5050, RX 9070 и даже RTX 5060. Причём по сравнению с RTX 5060 разница чуть ли втрое.