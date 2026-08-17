Google готовит облако к квантовым атакам: полный переход на новую криптографию запланирован к 2029 году

Компания уже переводит API и облачные сервисы на квантово-устойчивые алгоритмы, а часть работ по замене уязвимых методов шифрования продолжится в 2030-х годах

Google Cloud опубликовала обновлённую дорожную карту перехода инфраструктуры на постквантовую криптографию (PQC) и рассчитывает завершить основные работы к 2029 году. При этом отдельные задачи будут продолжаться в 2030-х годах — в зависимости от развития стандартов и требований к защите данных. Компания ускорила переход в марте, поскольку прогресс в создании квантовых компьютеров и коррекции ошибок оказался быстрее ожидаемого.

Одна из главных угроз, которую Google стремится закрыть, — Store Now Decrypt Later (SNDL, «сохрани сейчас, расшифруй позже»). Злоумышленник может уже сегодня перехватывать и сохранять зашифрованные данные, рассчитывая расшифровать их в будущем с помощью достаточно мощного квантового компьютера. Поэтому Google ставит задачу до конца 2027 года защитить от такого сценария пользовательские рабочие нагрузки, административные и инструменты разработки, включая Cloud VPN и Interconnect, а также сервисы передачи данных, такие как BigQuery CLI и Storage Transfer Service.

Вторая крупная задача — защитить цифровые подписи и системы идентификации от подделки. К концу 2028 года Google планирует внедрить квантово-устойчивые сертификаты во всей своей инфраструктуре, усилить механизмы Cloud IAM (систему управления доступом и идентификацией в Google Cloud) и перейти на защищённые от квантовых атак подтверждения программной цепочки поставок. В этот же срок компания намерена завершить основной этап модернизации управления криптографическими ключами.

Источник: Google

Некоторые элементы уже доступны. API Google Cloud, включая google.com и googleapis.com, используют стандартизированный NIST алгоритм обмена ключами ML-KEM в гибридном режиме. Балансировщики приложений и прокси-балансировщики поддерживают квантово-устойчивый гибридный обмен ключами для TLS 1.3 в режиме предварительного подключения, позволяя клиентам протестировать защиту в собственной инфраструктуре. Cloud KMS (сервис управления криптографическими ключами) также получил общую доступность для стандартизированных NIST алгоритмов постквантовой криптографии, предназначенных как для обмена ключами, так и для цифровых подписей.

Отдельные компоненты будут готовы раньше или позже общей контрольной даты. Например, Cloud KMS должен получить возможность импорта квантово-устойчивых ключей уже в 2026 году. Аппаратные механизмы защиты, включая Confidential Computing (защиту данных непосредственно во время обработки) и Cloud HSM (аппаратные модули безопасности), а также внешнее управление ключами и некоторые варианты контроля над ключами через партнёров запланированы на 2028 год. В аппаратной части Google также опирается на открытые компоненты Caliptra и OpenTitan; последний уже поддерживает защищённую от квантовых атак загрузку системы.

После 2029 года переход не закончится полностью. Google ожидает продолжения работ в 2030-х годах по мере появления новых отраслевых требований и международных стандартов. В частности, американские рекомендации CNSA 2.0 и документ NIST IR 8547 предусматривают окончательный отказ от криптографических алгоритмов, уязвимых для квантовых компьютеров, в период с 2030 по 2035 год. При этом Google отдельно указывает, что её задача — защищать собственную инфраструктуру, тогда как клиентам необходимо самостоятельно обновлять программное обеспечение, управлять своими ключами и сертификатами и переводить сервисы на квантово-устойчивые настройки по мере их появления. Компания рекомендует начать с инвентаризации криптографических активов, подготовки инструментов разработки и эксплуатации к работе с PQC-библиотеками и тестирования существующих приложений с уже доступными квантово-устойчивыми API и балансировщиками.