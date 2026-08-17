Новенький складной Samsung Galaxy Z Fold8 плох по ремонтопригодности. Авторы iFixit поставили ему всего 4 балла

Авторы iFixit разобрали ставший бестселлером складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold8. Авторы оценивали ремонтопригодность, и она оказалась весьма низкой — 4 балла из 10 возможных.

Проблема не только в сложности ремонта. К примеру, при разборке рамка вокруг экрана просто сломалась на части, при этом добраться до шарнира иным способом нельзя.

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Хотя это не касается непосредственно ремонтопригодности, но авторы отметили недостаточную защиту шарнира от пыли (IP48). Собственные тесты показали, что пыль прекрасно проникает внутрь и может попросту вывести механизм из строя.

Также специалисты посетовали на очень прочный клей, который держит батарею. Отклеить её от корпуса непросто.

Разборка же в целом, если не считать процесса снятия экрана, не выделяется чем-то особым. Разве что имеются дополнительные шлейфы, и есть особенности, связанные с наличием двух частей корпуса.