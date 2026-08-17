США нашли «эвакуатор» для спутников: Пентагон выделил $8,4 млн на их захват и сход с орбиты

Агентство по освоению космического пространства (SDA) и агентство Министерства обороны США DIU выбрали Firefly Aerospace, D-Orbit и Katalyst Space для начального этапа программы deorbit-as-a-service (DaaS). Компании получили в общей сложности $8,4 млн на предварительное проектирование систем, способных выполнять сближение, захват, перемещение и сведение космических аппаратов с орбиты. После предварительного рассмотрения SDA и DIU определят решения, которые перейдут к демонстрации непосредственно в космосе.

У каждой команды свой подход. D-Orbit работает вместе с TransAstra над системой с мягкими захватывающими манипуляторами, которые должны удерживать потенциальный космический мусор. Firefly предлагает использовать аппарат Elytra Dawn — конфигурацию многоцелевой платформы для обслуживания объектов на орбите. Katalyst Space задействует стандартизированную роботизированную платформу Nexus, рассчитывая применять одну базовую конструкцию для разных заказчиков и задач. Такой подход должен снизить стоимость миссий по сравнению с созданием отдельного аппарата под каждый объект.

Источник: Firefly

Именно масштабируемость здесь является ключевой идеей. Вместо того чтобы каждый спутник проектировался с расчётом на гарантированное самостоятельное сведение с орбиты, оператор потенциально сможет заказать такую операцию у специализированной компании после окончания основной миссии. В D-Orbit считают, что появление проверенной услуги позволит операторам закладывать более высокую, но экономически оправданную вероятность успешного завершения собственной миссии, оставляя «проблемные» аппараты для последующего удаления.

При этом речь идёт не только об утилизации. Те же технологии могут использоваться для ремонта, перемещения и дозаправки спутников, а также для других операций в космосе. Firefly уже использует технологии Elytra в собственных программах, а Katalyst делает ставку на универсальность Nexus. Поэтому нынешние контракты рассматриваются компаниями как возможность проверить экономику будущей орбитальной логистики как сервиса: государственный заказ должен дать отрасли первые реальные демонстрации, после которых подобные услуги смогут использовать коммерческие операторы.

Окончательный выбор систем будет зависеть от технической зрелости, концепции миссии, сроков и стоимости. При этом интерес к модели DaaS проявляют и компании, не получившие контрактов. По сути, эта программа поможет сформировать новый рынок, где сведение спутника с орбиты будет не разовой сложной операцией, а стандартной услугой, которую можно заказать тогда, когда она понадобится.