Смартфоны OnePlus 12 выходят из строя — проблемы с материнской платой

Инсайдер Абишек Ядав сообщил о проблемах с материнской платой в смартфонах OnePlus 12. По данным информатора, количество таких случаев растет.

«Все чаще возникают проблемы с материнской платой OnePlus 12. Я советую вам не обновлять свое устройство и надеюсь, что компания примет меры», — написал Абишек Ядав на своей страничке в соцсети X.

В комментариях пользователи подтверждают проблемы, причем не только с OnePlus 12.

«Проблемы с [OnePlus] 12R начались с мерцания экрана, а затем дисплей и вовсе погас. В сервисном центре сказали, что дело в экране, и заменили его на оригинальный (за 12 тысяч рупий). После замены мерцание возобновилось; экран поменяли снова, но предупредили: если проблема сохранится, значит, дело в материнской плате — а это уже пустая трата денег», — написал пользователь с ником yashsirodariya.

«Случилось со мной после обновления», — написал пользователь с ником JustbeeingRohit. В X есть отзывы и других пользователей на проблемы с OnePlus 12. Одни прямо говорят о необходимости замены материнской платы (судя по всему, уже после проведения диагностики), другие отмечают странную работу смартфона и перегрев.

«Материнская плата моего OnePlus 12 тоже умерла», — отметил пользователь с ником Harshith_KJ.