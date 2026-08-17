Intel возвратит поддержку AVX-512. Компания уже тестирует две модели Nova Lake

Будущие процессоры Intel Nova Lake, вполне вероятно, будут поддерживать набор инструкций AVX-512. Не факт, что все модели, но как минимум сама Intel уже тестирует в этом режиме как минимум две.

Процессоры появились в общедоступных логах Intel по графической подсистеме CI, где обе системы работают под управлением Linux и поддерживают AVX-512. Это пока ещё безымянные модели с 24 и 28 ядрами и частотами 3,4 и 3,2 ГГц соответственно.

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Конфигурации неизвестны, но, если посмотреть на уже имеющиеся в Сети данные, вероятно, речь идёт о таких: 8+12+4 и 8+16+4. Это старшие модели в одночиплетном исполнении, так как один чиплет будет иметь как раз восемь больших и 16 малых ядер. При этом двухчиплетные процессоры, судя по недавным утечкам, ожидаются через несколько месяцев, а то и через полгода после выхода первых CPU линейки.