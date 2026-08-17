Малайзия разрабатывает охлаждающую жидкость для дата-центров из пальмового масла: Sawit EcoTherm заменит воду и фторуглероды

Малайзийское государственное агентство по поддержке пальмовой индустрии — Palm Oil Board (MPOB) — находится на финальной стадии разработки охлаждающей жидкости Sawit EcoTherm на основе пальмового масла. По заявлению старшего научного сотрудника MPOB доктора Нур Хайрин Мохд, при широком внедрении технология способна значительно снизить потребление воды в индустрии дата-центров.

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Рынок иммерсионного охлаждения уже включает продукты на основе фторуглеродов, минеральных масел и растительных смесей (Cargill продаёт жидкость на 90% из растительного масла). В Малайзии заявлен проект иммерсионного дата-центра на 65 МВт в Сайберджае от государственного застройщика Selangor Industrial Corporation.

Малайзия — второй в мире производитель пальмового масла после Индонезии. Масло используется в пищевой промышленности, косметике и биотопливе. MPOB надеется сотрудничать с операторами дата-центров для подтверждения эффективности жидкости.