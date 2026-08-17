В ПО AIDA64 появилась предварительная поддержка процессоров AMD, которые выйдут лишь в 2028 году

Несмотря на то, что процессоры AMD Zen 6 ещё не вышли на рынок, следующее поколение на архитектуре Zen 7 уже получило предварительную поддержку в AIDA64.

Фото Videocardz

В последней бета-версии 8.35.8405, выпущенной 16 августа, добавлена предварительная поддержка серверных процессоров AMD Epyc на ядрах Zen 7. Это при том, что ранее AMD говорила, что это поколение выйдет на рынок только в 2028 году. Есть даже имена трёх линеек: Florence, Ferrara и Fidenza.

Фото Videocardz

Что касается AIDA64, столь ранняя поддержка будущих процессоров обычно означает, что программное обеспечение находится в стадии подготовки к идентификации новых CPU и считыванию доступной информации о платформе.