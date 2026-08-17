Нитрид галлия, 100 Вт, четыре USB-C и встроенный экран: новый компактный блок питания Ugreen Nexode Pro 100W поступил в продажу в Европе

И для зарядки смартфонов, и для зарядки ноутбуков

Ugreen запустила продажи в Европе нового сетевого зарядного устройства Nexode Pro 100W с четырьмя портами и встроенным цветным экраном. Адаптер построен на базе компонентов с нитридом галлия, способен выдавать до 100 Вт и одновременно заряжать четыре устройства.

Встроенный экран Nexode Pro позволяет следить за процессом зарядки: на нем отображается текущая мощность, напряжение, сила тока, температура и статус работы устройства. При этом, в отличие от некоторых более продвинутых зарядных устройств, Nexode Pro 100W не поддерживает подключение к фирменному мобильному приложению.

Устройство получило три порта USB-C и один USB-A. Первый и второй USB-C по отдельности способны выдавать до 100 Вт, поэтому через них можно заряжать не только смартфоны и планшеты, но и многие ноутбуки. Третий USB-C выдает максимум на 65 Вт, а USB-A — на 22,5 Вт. При одновременном подключении нескольких гаджетов доступные 100 Вт распределяются между ними интеллектуальной системой управления питанием.

Nexode Pro поддерживает широкий набор протоколов быстрой зарядки — USB Power Delivery 3.0/3.2, PPS, Qualcomm Quick Charge, AVC и другие стандарты. Это обеспечивает совместимость с большим числом смартфонов, ноутбуков, планшетов и аксессуаров разных производителей.

Для защиты подключенной электроники предусмотрены системы от превышения напряжения, короткого замыкания и перегрузки.

Несмотря на четыре разъема и встроенный экран, адаптер получился относительно компактным — примерно 63 × 63 × 63 мм. Использование GaN-компонентов позволило уменьшить размеры по сравнению с традиционными зарядными блоками сопоставимой мощности. Британская версия получила складную вилку для более удобной транспортировки.

Официальная стоимость Ugreen Nexode Pro 100W в Великобритании составляет 56 фунтов, но на старте продаж новинку можно купить за 40 фунтов. Помимо британского магазина Ugreen, новая зарядка уже появилась в других странах Европы (продается в том числе через Amazon).