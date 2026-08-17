Heart Aerospace X1: крупнейший электросамолёт в истории поднялся в воздух. Полчаса полёта, $5 электричества

Демонстратор с четырьмя электромоторами мощностью более 1 МВт совершил первый полёт в Платтсбурге 12 августа

12 августа в аэропорту Платтсберг (штат Нью-Йорк) состоялся первый полёт X1 — крупнейшего в истории полностью электрического самолёта.

Машина с максимальной взлётной массой более 25 000 фунтов (11,3 тонны) провела в воздухе почти полчаса. Четыре крыльевых электромотора выдали суммарно более мегаватта мощности. Стоимость электроэнергии на полёт составила около $5.

Фото: Heart Aerospace

X1 — демонстратор, а не прототип коммерческого продукта. Heart Aerospace, шведская компания, переехавшая в Лос-Анджелес, использует его для отработки технологий перед созданием 30-местного гибридного регионального самолёта ES-30. Такой самолёт сможет пролететь 200 километров полностью на батареях и до 800 километров в гибридном режиме с турбовинтовыми двигателями, работающими на керосине.

United Airlines уже заказала 100 самолётов ES-30, Air Canada и Mesa Air Group также выразили намерения и инвестировали в разработку. Лётные испытания ES-30 запланированы на 2028 год, сертификация и начало коммерческих рейсов — на 2031-й. Проект форсирован рекордными ценами на авиакеросин: ожидается, что мировые расходы авиакомпаний на топливо в 2026 году составят $350 миллиардов — почти на 70% больше, чем годом ранее. Heart Aerospace заявляет о снижении эксплуатационных расходов региональных самолётов более чем на 40% при переходе на ES-30.