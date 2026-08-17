AMD заняла $4,75 млрд на 10 лет вперёд: четыре выпуска облигаций со ставками от 4,6% до 5,5%

Крупнейший транш на $1,5 млрд с погашением в 2031 году

13 августа 2026 года AMD установила параметры четырёх выпусков старших необеспеченных облигаций общим объёмом $4,75 миллиарда. Сроки погашения — 2029, 2031, 2033 и 2036 годы. Купонные ставки: от 4,6% для трёхлетнего транша до 5,5% для десятилетнего. Расчёт по сделке — 17 августа. Выплата процентов — раз в полгода, с февраля 2027 года.

Крупнейший отдельный транш — $1,5 миллиарда с погашением в 2031 году.

В документах SEC AMD указывает цель размещения как «общекорпоративные нужды и возможное погашение существующей задолженности». Никакой конкретный проект — ни линейка, ни центр обработки данных, ни поглощение — не назван. При полном размещении годовые процентные выплаты составят около $240 миллионов.

Изображение сгенерировано: igorslab

Агентство Reuters ранее сообщало о планах AMD привлечь от $4 до $5. Итоговые ставки оказались ниже первоначальных ценовых ориентировок, что говорит о высоком спросе.

Размещение вписывается в волну заимствований полупроводникового сектора, где компании наращивают долг для финансирования ИИ-инфраструктуры, не размывая доли акционеров новыми выпусками акций.