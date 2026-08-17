Zotac уместила Nvidia RTX Pro 5000 с 24 ГБ GDDR7, до 96 ГБ ОЗУ и 1860 TOPS в корпус объёмом 3 литра

Zotac представила сверхкомпактный мини-ПК ZBOX QU29N5000 объёмом всего 3,03 л. Несмотря на размеры, устройство может оснащаться процессором Core Ultra 9 и профессиональной видеокартой RTX Pro 5000 с 24 ГБ памяти GDDR7. Заявленная пиковая производительность в задачах искусственного интеллекта достигает 1860 TOPS.

Профессиональная RTX Pro 5000 рассчитана на стабильную работу с ПО для 3D-моделирования, промышленного дизайна и других профессиональных задач. По данным Zotac, система способна локально запускать большие ИИ-модели.

Компьютер выполнен в формате barebone: оперативную память и накопители придётся устанавливать самостоятельно. Два слота DDR5 SO-DIMM поддерживают до 96 ГБ памяти, а для SSD предусмотрены разъёмы PCIe 5.0 x4 и PCIe 4.0 x4. Есть и отсек для 2,5-дюймового SATA-накопителя.

Набор портов включает два Thunderbolt 4, USB-C, несколько USB-A, кардридер UHS-II, 5GbE и Gigabit Ethernet. Также предусмотрены Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и профессиональный видеовывод через три DisplayPort 2.1b и HDMI 2.1b.

Цена на китайском рынке — 42 тыс. юаней или 6200 долларов.