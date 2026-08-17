«Самый дерзкий "Патриот" за всю историю». УАЗ анонсировал «триумфальное возвращение версии "Экспедиция"»

Изначально такой вариант внедорожника ожидался в 2027 году, но выйдет он уже в 2026

УАЗ объявил о возвращении специальной внедорожной версии «Патриот Экспедиция». Изначально ее выход ожидался только в 2027 году, но теперь продажи планируют начать уже осенью текущего года — одновременно с серьезным обновлением всего семейства «Патриот».

«Этой осенью на рынок выходит самый дерзкий "Патриот" за всю историю: новая линейка агрегатов, долгожданный дизель, полностью светодиодная оптика, компактный мультируль. И да, триумфальное возвращение версии "Экспедиция" для тех, кому мало простых дорог!», — сообщил УАЗ.

Главным нововведением нового «Патриота» станет дизельный двигатель — внедорожник получит 2,0-литровый турбодизель мощностью 136 л.с. в паре с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач. Рестайлинговый внедорожник должен получить и электромеханическую раздаточную коробку с выбором режимов вкруговым селектором.

Еще одним важным нововведением станет электронная система стабилизации ESC. Для экспедиционной версии она будет не просто предотвращать заносы: система получит функции контроля торможения в поворотах и специальный внедорожный режим.

Внедорожник получит полностью светодиодную оптику, в салоне появится новый, более компактный многофункциональный руль и несколько USB-разъемов (в том числе USB-C).

Полный список оборудования «Патриота Экспедиция» пока не раскрывается. У предыдущей версии в заводской комплектации были вседорожные шины BFGoodrich All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше, лестница на задней двери, принудительная блокировка заднего дифференциала, тягово-сцепное устройство, усиленная защита порогов и дополнительный отопитель. При этом все внедорожное оборудование устанавливалось непосредственно на заводе и имело необходимую сертификацию, поэтому владельцу не требовалось самостоятельно оформлять внесенные в конструкцию изменения.

Производство экспедиционных «Патриотов», «Хантеров» и «Буханок» прекратили в начале 2023 года из-за смены поставщиков. Весной 2024-го УАЗ вернул специальные версии для «Хантера» и семейства СГР, но «Патриот Экспедиция» тогда в линейку не вернулся.