ПО Asus GPU Tweak III теперь может выключить компьютер, если видеокарта с разъёмом питания 12v-6x2 будет в опасности

При превышении определённых значений тока по одной из линий

Asus продолжает работать над своим защитным ПО GPU Tweak III, призванным обеспечить безопасность видеокартам с разъёмом питания 12v-6x2.

GPU Tweak III версии 2.1.8.0 получила новую опцию безопасности для видеокарт, поддерживающих Power Detector+. Теперь программа может автоматически выключать систему при обнаружении постоянно высокого тока через разъем питания видеокарты. Ранее такой возможности ПО не имело, ограничиваясь снижением лимита мощности и оповещением пользователя. Выключение ПК в этом случае может быть намного эффективнее и позволит сохранить компоненты.

Фото Videocardz

В документации указано, что защита срабатывает, когда хотя бы один контакт показывает 0 А или свыше 9,2 А. Ранее компания рекомендовала пользователям немедленно выключать компьютер при появлении такого предупреждения, а ПО могло лишь снизить риски. Правда, неясно, как долго токи должны находиться выше пороговых значений для того, чтобы ПО выключило компьютер.