Двухрежимный 32-дюймовый монитор Pixio PX32UF Wave доступен в розовом и голубом цветах

Компания Pixio выпустила на рынок монитор PX32UF Wave, который, кроме прочего, выделяется довольно нетипичными для этого рынка цветами. Новинка доступна в четырёх. И кроме обычных чёрного и белого есть пастельные розовый и голубой.

Сам монитор имеет в основе 32-дюймовую панель IPS с разрешением 4K UHD и частотой 160 Гц. При переходе в режим Full HD частота повышается до 320 Гц.

Фото Videocardz

Pixio заявляет о цветовом охвате sRGB в 125% и яркости 350 кд/кв.м. Также доступна функция Black Equalizer для регулировки видимости в темных областях.

Набор портов включает пару HDMI 2.1 и пару DisplayPort 1.4. Есть стереодинамики мощностью 3 Вт. В Японии за новинку просят около 440 долларов.