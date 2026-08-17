9100 мАч, 100 Вт, мощное охлаждение, трассировка лучей, экран 2К и IP69. Все характеристики iQOO Neo 11 Ultra раскрыты за считанные часы до премьеры

Несмотря на большой аккумулятор, корпус не будет толстым

iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне Neo 11 Ultra. Новинка получит SoC Dimensity 9500M с 11-ядерным GPU, дополнительный чип Q2, батарею емкостью 9100 мА·ч и большую испарительную камеру. Официальная презентация и старт продаж состоятся 18 августа в Китае.

Одним из основных нововведений станет Monster Super-Core Engine нового поколения — комплекс аппаратных и программных оптимизаций для игр. iQOO заявляет, что смартфон способен запускать требовательную игру с открытым миром при максимальном качестве графики и 60 кадрах/с, сохраняя при этом стабильную частоту в течение часа даже при одновременной зарядке.

Компания делает акцент на системе охлаждения: Neo 11 Ultra получит новую испарительную камеру Ice Dome площадью 8000 мм2. По данным iQOO, равномерность распределения тепла улучшилась на 5%. По данным производителя, новая система способна снизить температуру CPU на 15 °C всего за 10 секунд (речь идет о внутренних тестах iQOO, поэтому реальные результаты при длительной игровой нагрузке еще предстоит проверить).

Смартфон уже прошел сертификацию в качестве устройства для соревнований KPL — китайской профессиональной киберспортивной лиги. Также подтверждена поддержка Dark Zone Breakout с частотой до 120 кадров/с и трассировкой лучей.

Аппаратной основой выступает MediaTek Dimensity 9500M. Особенность используемой версии — графический процессор с 11 ядрами. Neo 11 Ultra получит 6,83-дюймовый плоский экран с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц и максимальной яркостью 1000 нит.

Аккумулятор емкостью 9100 мА·ч будет заряжаться с мощностью 100 Вт. В основной камере пропишется 50-мегапиксельный сенсор — в главном модуле. В модуле со сверхширокоугольным объективом будет использоваться 8-мегапиксельный датчик. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп.

Под экраном расположен 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Из других особенностей можно отметить металлическую боковую рамку, защиту IP68/IP69. Толщина устрйоства составит 8,6 мм, масса — 225 граммов. Официальная премьера iQOO Neo 11 Ultra состоится уже завтра.