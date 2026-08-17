Это игровой мини-ПК, в который можно установить 10 накопителей суммарным объёмом 200 ТБ. Minisforum выпускает топовый NAS N5 Max

Компания Minisforum выпускает на рынок свой мини-ПК N5 Max, который заодно является сетевым хранилищем. Но с очень мощной платформой.

В основе новинки лежит 16-ядерный APU Ryzen AI Max+ 395 с графическим ядром Radeon 8060S, так что на этом NAS вполне можно играть в современные игры.

Фото Videocardz

Также система предлагает до 128 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8000, ну а хранилище тут, конечно, может быть очень внушительным. Внутри корпуса есть место для пяти жёстких дисков и пяти SSD формата M.2. Сама компания говорит о суммарном объёме до 200 ТБ. ПК поддерживает конфигурации RAID 0, RAID 1, RAID 5/RAIDZ1 и RAID 6/RAIDZ2. Возможности подключения включают два порта 10GbE, два порта USB4 v2 с поддержкой скорости до 80 Гбит/с и HDMI 2.1 FRL.

Модель со 128 ГБ ОЗУ оценена в 4500 долларов, но сейчас её можно купить за 3600 долларов. Поставки ожидаются в ближайшие недели.