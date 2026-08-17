Китай запустил 24-ю партию низкоорбитальных интернет-спутников: ракета Long March-12 успешно вывела спутники на заданные орбиты

Китай вывел на орбиту новую партию спутников для низкоорбитальной интернет-системы — это уже 24-я группа аппаратов, отправленная в космос. Запуск ракеты Long March-12 состоялся 16 августа в 12:10 по пекинскому времени с коммерческого космодрома на острове Хайнань.

Спутники успешно отделились от ракеты и вышли на заданные орбиты. Пуск выполнен с коммерческой площадки в Вэньчане на юге Хайнаня.

Фото: Liu Jianqiu / Xinhua

Новая группа стала частью китайской программы развёртывания низкоорбитальной спутниковой интернет-системы.

Long March-12 — двухступенчатая ракета на кислородно-керосиновой паре, разработанная Шанхайской академией космических технологий (SAST). Носитель оптимизирован под коммерческие полезные нагрузки на низкую и солнечно-синхронную орбиту. В опубликованном релизе не раскрывается количество спутников в составе 24-й группы.