Яндекс получил почти 5,9 млн сообщений от автомобилистов о ситуации на АЗС

С 2 июля по 13 августа водители почти 5,9 млн раз сообщили через «Яндекс Карты» и «Яндекс Заправки» о наличии топлива и очередях на российских АЗС. За этот период пользователи более 20 млн раз открывали опросы, посвящённые обстановке на станциях. Об этом рассказали в пресс-службе Яндекса.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Число заполненных опросов заметно увеличилось: если в начале июля сервисы получали по 10–20 тысяч ответов в сутки, то к середине августа показатель достиг 120–147 тысяч. Рекорд пришёлся на 12 августа — свыше 147 тысяч сообщений за день. Наибольшая активность наблюдается днём и вечером.

Более 3,2 млн ответов поступили через карточки АЗС в «Яндекс Картах», ещё около 2,6 млн — через «Яндекс Заправки». В июле пользователи 98,9 млн раз открывали карточки заправок и около 16,9 млн раз строили к ним маршруты.

Сервисы также учитывают обезличенные сведения о заказах топлива, данные водителей такси и дорожную обстановку. На основе этих источников и сообщений автомобилистов определяется ситуация на конкретных станциях. Водители могут заранее узнать о наличии топлива и очередях и выбрать подходящую АЗС по маршруту.