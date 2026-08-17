Каждые семь из десяти: россияне массово подают заявления в колледжи через «Госуслуги»

По сравнению с прошлым годом число заявлений через сервис выросло на 30%

Основной этап приёма на бюджетные места в российские колледжи и техникумы завершился. За время кампании абитуриенты направили через «Госуслуги» 2,2 млн заявлений — примерно 70% от общего количества. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры России.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

По сравнению с прошлым годом число заявлений через сервис выросло на 30%. При этом показатель уже превысил результат всей предыдущей приёмной кампании на 26%. Возможностью подать документы на целевое обучение воспользовались почти 74 тыс. человек — на 30% больше, чем годом ранее.

Приём заявлений на бюджет стартовал 20 июня. Первым стало обращение выпускника 9-го класса из Ханты-Мансийского автономного округа, выбравшего специальность «Физическая культура». Последнее заявление поступило 15 августа из Анапы — абитуриент выбрал направление, связанное с обслуживанием и ремонтом автомобилей. В среднем на одного поступающего пришлось 2,5 заявления.

Наибольший интерес вызвали юриспруденция, разработка программного обеспечения, сестринское и лечебное дело, а также туризм и гостиничное дело. Сервисом «Подбор колледжа» на «Госуслугах» воспользовались около 550 тыс. человек.

Больше всего заявлений подали в Санкт-Петербурге, Свердловской и Московской областях, Москве и Новосибирской области. Приём на платное очное обучение продлится до 25 ноября, на очно-заочное и заочное — до 1 декабря.