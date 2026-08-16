Nvidia урезала финансовую гарантию OpenAI вдвое — с $250 до $120 млрд

Параллельно квартальный отчёт 13F раскрыл, что Nvidia владеет акциями SpaceX на $21 млрд и Intel на $30 млрд — инвесторы увидели реальные активы и перестали верить в забалансовые гарантии

14 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Nvidia сократила обязательство по финансовой поддержке дата-центра OpenAI в Огайо с $250 до менее чем $120 миллиардов. Изначально объявленная в конце июля гарантия стала бы крупнейшей в истории между двумя частными компаниями. Акции Nvidia упали на 5% после первой публикации, и спустя три недели сумма сократилась более чем вдвое — притом что сам проект мощностью 10 ГВт не изменился ни на ватт. Теперь Nvidia гарантирует лишь первую фазу примерно на 800 МВт с запуском в 2028 году, а решение по оставшимся 5 ГВт отложено.

Одновременно с этим 14 августа Nvidia подала квартальный отчёт 13F в SEC, раскрыв структуру своих биржевых активов на 30 июня.

Крупнейшая позиция — 214,8 млн акций Intel стоимостью около $30 млрд, собранная из инвестиции в 5 млрд менее года назад на волне восстановления Intel как контрактного производителя чипов. Вторая позиция — 122,8 млн акций SpaceX примерно на $21 млрд, полученных в результате поглощения xAI компанией SpaceX в феврале. Есть и более мелкие доли: Coherent, Generate Biomedicines, Nebius, Nokia и Synopsys. С момента закрытия квартала обе крупные позиции подешевели примерно на $12 млрд.

Источник: Will Buckner

Связь между двумя событиями прямая. Гарантия Nvidia для OpenAI не отражается в балансе — это забалансовое обязательство. А 13F — публичный документ, обязательный к ежеквартальной подаче.

Инвесторы увидели реальные активы и оценили их. Гарантию они оценить не могли — и оценили страх. Результат: гарантия сжалась вдвое. Дополнительный контекст: отдельное соглашение о финансировании закупок чипов для OpenAI может достичь $350 млрд на весь проект, но эти деньги Nvidia поможет привлечь, а не гарантирует сама. Сделку консультируют Goldman Sachs (со стороны SB Energy) и Morgan Stanley (со стороны Nvidia).