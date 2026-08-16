Клавиатура без кнопок F1-F12 и цифрового ряда. Chosfox показала механическую 40-процентную Init40

Компания Chosfox показала механическую клавиатуру Init40, которая вскоре должна выйти на рынок. Это очень компактная модель типоразмера 40%.

Такие модели подойдут далеко не всем, так как у них лишь четыре ряда клавиш. То есть нет не только кнопок F1-F12, но и цифрового ряда. Зато такую клавиатуру можно положить в карман, пусть он и должен быть достаточно большим. Как минимум в небольшую сумку она уже точно влезет.

Фото Chosfox (X)

Init40 получила алюминиевый корпус, обработанный на станке с ЧПУ, с анодированным покрытием. Также имеется встроенная петля для ремешка, а в качестве переключателей используются низкопрофильные Kailh Choc V2.

Фото Chosfox (X)

Других данных пока нет. Цены тоже нет, но производитель обычно оценивает свои подобные продукты примерно в 120 долларов.