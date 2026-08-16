Серверная ИИ-стойка Nvidia Стойка Kyber NVL144 будет иметь 340 ТБ памяти и стоить 41,6 млн долларов

Стойка Kyber NVL144, которая рассчитана на 144 ускорителя Rubin Ultra, и запуск которой отложили сразу на год, будет включать в себя 340,4 ТБ памяти DRAM.

Согласно данным Bank of America, такая стойка будет оснащена 216 ТБ памяти LPDDR5X для процессоров Vera и 124,4 ТБ памяти HBM4E для GPU. Первый пул памяти будет стоить около 2,8 млн долларов и ещё 2,5 млн обойдётся второй. Правда, учитывая постоянно растущие цены, это всё очень условно.

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Однако аналитики добавляют, что в общей сложности каждая стойка Kyber будет стоить 41,6 млн долларов.

Впрочем, пока что судьба такой стойки остаётся неясной. Да, её пока не отменили, а отложили запуск, но сообщалось, что причиной являются технические проблемы с объединительной платой, соединяющей восемь стоек Oberon между коммутаторами NVSwitch, которую Nvidia называет ортогональной объединительной платой. Решит ли Nvidia эту проблему, пока неясно.