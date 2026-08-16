Рекорд скорости на водороде: JCB Hydromax разогнался до 654 км/ч. За рулём сидел Энди Грин — человек, первым преодолевший звуковой барьер на суше

Рекорд побил прежнее достижение для водородных ДВС, державшееся с 2004 года

11 августа на солончаке Бонневилля британская машина JCB Hydromax под управлением Энди Грина установила новый мировой рекорд скорости для автомобилей с водородным двигателем внутреннего сгорания — 406,320 миль в час (654 км/ч).

Рекорд зафиксирован Международной автомобильной федерацией (FIA). Предыдущее достижение для водородных ДВС — 298,5 км/ч — держалось с 2004 года. Hydromax также превзошёл отметку в 303 мили в час (487,6 км/ч), установленную водородным автомобилем на топливных элементах.

32-футовый (9,75 метра) автомобиль оснащён двумя двигателями, производящими суммарно 1660 лошадиных сил. Это те же моторы, которые JCB устанавливает на свои экскаваторы и строительную технику в рамках водородной программы стоимостью 100 миллионов фунтов.

Фото: JCB Engineering

Председатель совета директоров JCB лорд Энтони Бэмфорд, инициировавший проект, подчеркнул именно этот факт: «Рекорд установлен на серийных двигателях — тех же, что прямо сейчас приводят в движение экскаваторы JCB. В этом весь смысл Hydromax: водород работает, работает сегодня, на высшем уровне, с нулевыми выбросами».

Энди Грин — единственный человек, преодолевший звуковой барьер на суше (в 1997 году на Thrust SSC). Теперь он добавил в послужной список рекорд на альтернативном топливе. «Это историческая веха для автоспорта, демонстрирующая, как инновации, производительность, скорость и устойчивость могут идти рука об руку», — заявил Грин. Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем назвал достижение важным для будущего устойчивой мобильности.

JCB анонсировала, что рекорд предшествует объявлению о новом производственном комплексе для водородных технологий.