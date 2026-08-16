Mistral AI заручилась 5 крупными клиентами до строительства инфраструктуры: компания нацелилась на 1 ГВт вычислительных мощностей

Компания планирует нарастить до 200 МВт к концу 2027 года и до 1 ГВт к 2030 году

Mistral AI 11 августа объявила о новых подписанных многолетних обязательствах на вычислительные мощности со стороны 5 крупных европейских компаний и организаций: ASML, Amadeus, Capgemini, Caisse des Dépôts и CMA CGM. Они намерены закупать мощности будущей инфраструктуры Mistral по мере её ввода, обеспечивая компании заранее зафиксированный спрос на несколько лет вперёд.

Для таких соглашений Mistral использует механизм долгосрочного резервирования вычислительных ресурсов — European Compute Units. При этом речь именно о будущих мощностях: заключенные контракты не означают, что весь объём инфраструктуры уже существует.

По данным The Next Web и Heise, Mistral рассчитывает довести доступную в Европе мощность примерно до 200 МВт к концу 2027 года, а затем — до 1 ГВт к 2030 году. Для достижения этих показателей ещё предстоит построить необходимые дата-центры и обеспечить их электроэнергией и оборудованием.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Одновременно Mistral расширяет предложение вокруг своей инфраструктуры. Компания заявила о региональном выполнении запросов для клиентов с более предсказуемыми задержками и уровнем сервиса, а также о размещении сторонних открытых моделей наряду с собственными. Первой такой моделью должна стать GLM-5.2 китайской Z.ai.

Для европейских клиентов компания позиционирует региональное размещение вычислений как способ лучше контролировать, где обрабатываются их данные и задачи.