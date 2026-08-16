Тележки с экранами увеличили средний чек на 32% в немецком супермаркете — но причинность не доказана

Анализ 12 418 покупок показал: пользователи умных тележек купили на 25% больше товаров и провели в магазине на 23% больше времени, однако покупатели сами выбирали, пользоваться ли технологией

Учёные из Бизнес-школы Байеса проанализировали 12 418 покупательских сессий в рамках месячного тестирования умных тележек в немецком супермаркете в марте 2025 года. Тележки были оснащены экранами с цифровыми списками, навигацией и рекомендациями. Покупатели, использовавшие интерфейс, в среднем потратили на 32% больше денег, приобрели на 25% больше товаров и провели в магазине на 23% больше времени, чем остальные.

При этом исследование не доказывает, что именно умная тележка заставила покупателей тратить больше. Это описательное полевое исследование, а не рандомизированный эксперимент: посетители самостоятельно решали, пользоваться ли экраном.

Из 12 418 сессий 9422 пришлись на активных пользователей. Поэтому различия могли быть связаны не только с технологией, но и с исходными особенностями покупателей, их целями и продолжительностью запланированной покупки.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Отдельно авторы изучили «суперпользователей» — покупателей, которые взаимодействовали с экраном более 20 раз. Они приобретали больше товаров и дольше находились в магазине, но не тратили больше денег, чем средний покупатель. По словам соавтора работы Юсуфа Ока (Yusuf Oc), часть таких клиентов могла активно использовать интерфейс для сравнения товаров и цен, а не только реагировать на рекламные предложения.

Исследование, опубликованное в Journal of Business Research, показывает связь между использованием цифрового интерфейса и сразу 3 показателями поведения — размером корзины, расходами и временем пребывания в магазине. Но для ответа на вопрос, увеличивают ли сами рекомендации и другие функции тележки выручку, предстоят контролируемые испытания, которые отделят эффект интерфейса от различий между самими покупателями.