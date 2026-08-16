CesiumAstro забирает производство ключевых чипов внутрь компании перед запуском группировки из 737 спутников

Компания приобрела Jariet Technologies примерно со 100 сотрудниками, получив собственные компетенции в разработке радиочастотных полупроводников для связи, РЛС и радиоэлектронной борьбы

12 августа CesiumAstro объявила о приобретении американской компании-разработчика радиочастотных чипов Jariet Technologies. Сумма сделки не раскрывается, в результате CesiumAstro получает около 100 специалистов и собственную разработку полупроводников — важнейшего уровня аппаратуры для создаваемых компанией систем связи.

Сделка должна усилить контроль CesiumAstro над всей цепочкой от радиочастотного тракта до готовой спутниковой системы.

Основанная в 2015 году Jariet разрабатывает радиочастотные чипы для спутниковой связи, радиолокационных систем и радиоэлектронной борьбы. В её технологии входят цифровое формирование диаграммы направленности антенны (digital beamforming) и широкополосная обработка сигналов. CesiumAstro интегрирует команду Jariet в собственную структуру и рассчитывает благодаря этому ускорить разработку новых направлений и управлять характеристиками системы уже на уровне полупроводниковых компонентов.

Фото: CesiumAstro

Покупка происходит на фоне подготовки CesiumAstro к собственной спутниковой группировке Synchronicity. В прошлом месяце компания представила регуляторам планы сети из 737 спутников на низкой околоземной орбите, которые должны работать в диапазонах Ku, Ka и V и обеспечивать перестраиваемую связь для корпоративных и государственных пользователей. Подробные параметры будущей группировки пока не раскрыты.

Одновременно CesiumAstro расширяет собственную спутниковую платформу Element, предназначенную для интеграции разработанных компанией систем связи. Первый аппарат планируется запустить в октябре, ещё 7 попутных запусков SpaceX уже забронированы на последующие годы.

В конце 2025 года CesiumAstro также приобрела ИИ-стартап Vidrovr для внедрения машинного обучения в свои полезные нагрузки и спутники, включая автономную оптимизацию радиочастот, управление задачами и обработку данных непосредственно на борту.