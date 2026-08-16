Вот и Intel Arc тоже начали дорожать. Видеокарта Arc Pro B70 взлетела в цене на 26-48% буквально за пару недель

У неё много памяти

Пока видеокарта Intel Arc B580 остаётся достаточно доступной для своих 12 ГБ памяти, профессиональная модель Arc Pro B70 резко подорожала по всему миру.

Цены на эту карту выросли на величину от 26% до 48%. В целом это неудивительно, ведь, напомним, карта оснащена 32 ГБ памяти, пусть это и GDDR6.

Фото Videocardz

В итоге сейчас в США за новинку просят 1300 долларов против 1000 долларов буквально пару недель назад. В Европе цены находятся на отметке около 1500 евро.

Напомним, ожидается, что цены на 3D-карты будут расти и дальше, а отдельно ожидаются проблемы с поставками моделей нижнего сегмента.