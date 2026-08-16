$3 млрд за 10 лет: по прогнозу Novaspace, заправка спутников станет крупнейшим рынком орбитального обслуживания

Новый прогноз консалтинговой компании Novaspace оценивает совокупную выручку рынка услуг обслуживания спутников на орбите примерно в $3 млрд за ближайшие 10 лет. Речь идёт о формирующемся направлении космической экономики, в котором аппараты будут не только запускаться и заменяться, но и обслуживаться непосредственно после выхода на орбиту.

Крупнейшим сегментом должна стать заправка спутников — на неё прогнозируется $1,2 млрд выручки за десятилетие.

Ещё $860 млн, по оценке Novaspace, придётся на услуги продления срока службы спутников с помощью пристыковываемых решений. Эти 2 направления вместе дадут около $2,06 млрд. По данным компании, спрос связан с необходимостью дольше сохранять работоспособность дорогостоящих аппаратов, повышать гибкость их эксплуатации и снижать последствия растущей загруженности орбит.

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На раннем этапе ключевую роль в формировании рынка, как ожидает Novaspace, будут играть государственные и оборонные организации. Военные ведомства всё активнее рассматривают гибкое управление космическими системами с учётом меняющейся обстановки на орбите. В этом контексте дозаправка спутников рассматривается как способ повысить их манёвренность и устойчивость к ограничениям и изменениям условий эксплуатации.

При этом рынок пока находится на разных стадиях зрелости: от концепций до первых коммерческих операций. Novaspace связывает его дальнейшее развитие с ростом числа потенциальных заказчиков, государственными инвестициями и совершенствованием технологий. В компании отмечают, что растущая плотность объектов на орбите, конкуренция и неопределённость заставляют операторов искать способы сделать спутниковые системы более гибкими и устойчивыми.

Прогноз Novaspace предполагает, что орбитальное обслуживание пока что остаётся сравнительно небольшим рынком, но уже формируется как отдельная часть космической инфраструктуры.