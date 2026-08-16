Живорождение у предков млекопитающих оказалось на 90 млн лет старше: след нашли в окаменелости возрастом 236 млн лет

Палеонтологи обнаружили в костях триасового циникодона признак, связанный с рождением детёныша, и считают его самым ранним свидетельством живорождения в эволюционной линии млекопитающих

Палеонтологи обнаружили самое раннее на сегодняшний день свидетельство живорождения в эволюционной линии, ведущей к млекопитающим.

След сохранился в ископаемых костях Chiniquodon theotonicus — циникодона размером примерно с кошку, жившего на территории современной северо-западной Аргентины около 236 млн лет назад, в триасовом периоде. По оценке авторов работы, переход от откладывания яиц к живорождению в этой линии мог произойти на 90–95 млн лет раньше, чем считалось.

Учёные изучили тонкие срезы костей животного под микроскопом и обнаружили внутри обеих костей характерную границу роста — так называемую неонатальную линию. У современных млекопитающих она фиксирует момент рождения, после которого темп и условия формирования костной ткани меняются. По окружности кости в районе этой линии исследователи рассчитали массу циникодона при рождении — около 1,68 кг против почти 12 кг у взрослой особи. Получается, что детёныш имел примерно 10–20% массы взрослого животного.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Именно этот показатель оказался важным для вывода о способе размножения. Такая относительная масса новорождённого значительно ближе к современным плацентарным млекопитающим, чем к животным, откладывающим яйца, а также к сумчатым и тем видам, у которых детёныши рождаются значительно мельче. Статистическое сравнение с почти 1900 видами млекопитающих, 2600 рептилий и 780 птиц также устойчиво относило циникодона к группе плацентарных млекопитающих по этому признаку. Авторы считают совокупность данных свидетельством того, что детёныш развивался внутри тела матери.

Результат ставит под вопрос прежнее представление, согласно которому все немлекопитающие цинодонты откладывали яйца, а живорождение появилось только позднее у териев — группы, к которой относятся современные сумчатые и плацентарные.

При этом работа не показывает, что живорождение возникло именно один раз: авторы рассматривают 2 сценария. Оно могло независимо появиться у найденного Chiniquodon theotonicus и позднее у териев либо возникнуть ещё у ранних предков млекопитающих, после чего однопроходные, включая утконоса, вторично вернулись к откладыванию яиц. Для выбора между этими вариантами потребуются новые ископаемые свидетельства.