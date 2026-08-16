Большой OLED-монитор на панели нового поколения за 1000 долларов. Gigabyte представила M032U24

Компания Gigabyte представила большой 32-дюймовый OLED-монитор M032U24 за 1000 долларов. Новинка основана на панели QD-OLED актуального поколения (Penta Tandem). Приведённая цена справедлива для США без учёта налогов, а в Европе монитор стоит 850 евро уже с налогами.

Разрешение панели составляет 4K UHD при кадровой частоте 240 Гц. Gigabyte выделяет сертификат VESA ClearMR 13000, DisplayHDR True Black 500, защиту AI-OLED Care, поддержку KVM и трёхлетнюю защиту от выгорания.

Фото Gigabyte

Отдельно компания акцентирует внимание на наличие плёнки ObsidianShield, которая улучшает воспринимаемый уровень черного цвета на величину до 40%, но это технология Samsung для новых панелей QD-OLED, просто производители мониторов называют её каждый по-своему.

Также можно отметить безвентиляторную систему охлаждения на основе графеновой плёнки.