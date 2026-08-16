Белый дом готовит проверки открытых ИИ-моделей до релиза, если они достигнут уровня GPT-5.6

США хотят распространить добровольную 30-дневную проверку кибервозможностей на передовые открытые модели, но критерии и порядок участия ещё не опубликованы

Белый дом планирует распространить свою новую добровольную систему предварительного тестирования кибербезопасности на открытые ИИ-модели, если они достигнут уровня возможностей самых передовых закрытых систем. Об этом 12 августа сообщило издание Wired со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением, и представителя Белого дома. По его словам, в систему должны включить открытые модели, как только они достигнут того же «передового уровня», которым сейчас отмечаются наиболее мощные системы, включая модели класса Anthropic Mythos и OpenAI GPT-5.6.

Действующая схема пока что касается закрытых моделей американских разработчиков. Её правовая основа предусматривает добровольную передачу государству модели до публичного выпуска на срок до 30 дней для оценки её продвинутых кибервозможностей по засекреченной системе бенчмарков.

При этом указ прямо запрещает трактовать такую процедуру как обязательное лицензирование или разрешительный режим для разработки, публикации или распространения моделей.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Для открытых моделей предварительная проверка имеет особое значение: после публикации их веса можно скачать, модифицировать и запускать независимо от исходного разработчика. Поэтому оценить такие системы до распространения значительно важнее, чем пытаться ограничить их уже после релиза.

При этом само по себе прохождение федеральной проверки не заменяет тестирование конкретного развёртывания: риски зависят также от сетевых разрешений, инструментов агентов, доступа к данным и других настроек инфраструктуры.

Пока речь идёт именно о планируемом расширении, а не о введённом требовании. Wired сообщает, что изменения ожидаются в ближайшие месяцы, однако обновлённый текст рамки, публичные пороги, перечень соответствующих моделей и официальное объявление о запуске процедуры для открытых систем ещё не опубликованы. Поэтому пока что нельзя считать, что производители таких моделей уже обязаны проходить проверку перед релизом.

Для американской политики это закрывает заметный пробел между закрытыми и открытыми моделями: действующая система может получать доступ к модели ещё до её выпуска, тогда как открытая модель после публикации быстро выходит из-под контроля разработчика. Что именно Белый дом будет считать достаточным уровнем возможностей для включения модели в программу и как будет работать добровольная проверка для разработчиков из США и других стран, станет понятно после публикации новой версии рамки.