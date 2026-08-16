Intel готовит маломощный процессор для портативных консолей

Компания Intel может выпустить ещё один процессор линейки Arc G3 для портативных игровых консолей, и это будет малопроизводительная модель.

Как сообщает инсайдер Jaykihn, Intel готовит CPU с конфигурацией 4+0+4 и iGPU с 4 ядрами Xe. Напомним, Arc G3 Extreme предлагает конфигурацию 2+8+4 и iGPU с 12 ядрами, а Arc G3 имеет ту же процессорную часть, то графическое ядро с 10 ядрами.

Четыре графических ядра обеспечат достаточно скромную производительность, при этом любопытно, что больших ядер у такого процессора будет вдвое больше, чем у уже имеющихся.

Фото Videocardz

Зато такой CPU должен быть дешевле и потреблять ещё меньше энергии. К сожалению, в текущих реалиях это не означает, что нас ждут портативные консоли за 500 долларов — этот сегмент до снижения цен на память остался в прошлом.

Инсайдер Jaykihn в своё время первым поделился тестами Core Ultra 9 285K и описал всю линейку Core Ultra 200S.