Первому смартфону Xiaomi исполнилось 15 лет

Он получил 4-дюймовый экран, Snapdragon с частотой 1,5 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти

Сегодня, 16 августа, исполняется 15 лет с момента выпуска первого смартфона Xiaomi. Старший вице-президент Xiaomi Group и глава китайского подразделения компании Ван Сяоянь поздравил поклонников с юбилеем, напомнив, что первая модель была представлена 16 августа 2011 года в Пекине.

Компания Xiaomi была основана 6 апреля 2010 года, а уже в августе того же года начала тестирование собственной оболочки MIUI. Первый смартфон Xiaomi поступил в продажу по цене 1999 юаней, став отправной точкой для развития мобильного направления компании.

Аппарат получил 4-дюймовый дисплей с разрешением 854 × 480 пикселей и двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon MSM8260 с частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти составлял 1 ГБ, встроенной флеш-памяти— 4 ГБ, а емкость аккумулятора достигала 1930 мА•ч.

Первый смартфон Xiaomi работал под управлением MIUI на базе Android 2.3. За прошедшие 15 лет компания превратилась из производителя одного недорогого смартфона в одного из крупнейших игроков мирового рынка мобильных устройств.