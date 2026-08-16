«Никто даже представить не мог». Honor выпустит необычное устройство в 2027 году

Инсайдерская информация

Мобильные телефоны

Honor готовит к выпуску в 2027 году устройство, которое должно удивить многих. Инсайдер Digital Chat Station сообщил, проект проходит под названием Alpha 2.

Он упоминает аппаратную часть высочайшего класса, однако не уточняет, каким будет форм-фактор. Инсайдер отметил, что Honor в последнее время явно заинтересована в необычных решениях.

Компания Honor официально объявила о выпуске в следующем году устройства, подобного которому никто ещё не видел и даже не мог представить. Недавно мне удалось заполучить в свои руки проект Alpha 2; всё, что я знаю, это то, что аппаратная часть — высшего класса, но я не знаю, будет ли какой-либо инновационный форм-фактор. Похоже, Honor в последнее время действительно любит экспериментировать с новыми технологиями
Digital Chat Station
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Изображение сгенерировано в Grok

Интерес к экспериментальным устройствам Honor заметно вырос после появления Robot Phone — смартфона с поворотным 4-осевым стабилизатором камеры. 

Таким образом, следующий проект Alpha может оказаться еще одним экспериментом Honor с форм-фактором смартфонов или вовсе новым типом устройства. 

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