«Камаз» готовит беспилотные автобусы

«Камаз» начал разработку пассажирских автобусов с системой автоматизированного вождения. В компании подтвердили, что занимаются созданием и производством такого транспорта, однако вывод беспилотных автобусов на дороги будет происходить постепенно.

Сроки будут зависеть не только от готовности технологий, но и от накопленного опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и развития нормативной базы. Ранее Минтранс сообщал, что экспериментальные беспилотные автобусы могут появиться в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке.

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Беспилотные грузовики «Камаза» уже с 2023 года проходят эксплуатационные испытания на трассах М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток». В мае 2026 года они впервые выполнили международную беспилотную грузовую перевозку между Россией и Казахстаном.

Таким образом, компания планирует перенести накопленный опыт автономного управления с грузового транспорта на пассажирские перевозки.