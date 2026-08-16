Toyota зарегистрировала в России Hilux и Sequoia

Toyota зарегистрировала в России товарные знаки Hilux и Sequoia, несмотря на уход с российского рынка. Заявки японская корпорация подала в Роспатент из Японии. Регистрация относится к 12-му классу МКТУ, охватывающему автомобили и другие транспортные средства, а срок действия прав составляет 10 лет.

Toyota прекратила производство автомобилей в России в сентябре 2022 года. Предприятие компании в Санкт-Петербурге было рассчитано на выпуск до 100 тыс. автомобилей в год.

Регистрация товарных знаков не означает автоматического возвращения Toyota на российский рынок. Подобная практика позволяет правообладателю сохранять юридическую защиту брендов и препятствовать выпуску и продаже продукции под их названиями без разрешения компании.

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Регистрация Hilux и Sequoia — лишь один из эпизодов систематической работы Toyota по охране интеллектуальной собственности в России. Мы уже рассказывали, как компания оформила права на RAV4, bZ и Aygo, а также на Land Cruiser, Corolla Cross, Fortuner, BZ4X и Lexus LX700h — все заявки поданы из Японии и зарегистрированы по 12-му классу МКТУ сроком на 10 лет. Ранее под защиту были взяты Alphard, Celica, Carina и Vellfire, а также Camry и Land Cruiser Prado. С момента остановки завода в Санкт-Петербурге Toyota подала более ста подобных заявок. Ни одна из регистраций не сопровождалась официальными заявлениями о возвращении на российский рынок.