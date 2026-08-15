Samsung наняла двух специалистов, чтобы внедрить ИИ во весь цикл производства чипов

Samsung Electronics привлекла двух специалистов для расширения применения искусственного интеллекта в полупроводниковом бизнесе — от проектирования чипов и разработки технологических процессов до производства.

Хан Бо-хён (Han Bo-hyung), специалист по глубокому обучению и компьютерному зрению, будет разрабатывать ИИ-модели для исследований и разработки полупроводников, а специалист по инженерии данных Хан Тхэ-рин (Hahn Tai-rin) займётся созданием данных, пригодных для непосредственного использования ИИ-системами.

Хан Бо-хён — профессор кафедры электротехники и компьютерной инженерии Сеульского национального университета. По данным Maeil Business от 23 июля, университет одобрил его совместную работу: половину года он будет проводить в университете, а вторую — в полупроводниковом подразделении Samsung. Хан Тхэ-рин ранее работал старшим менеджером по инженерии данных в Meta* и старшим разработчиком в Persona.

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Samsung рассматривает эти назначения как часть более широкого внедрения ИИ в проектирование микросхем, разработку технологических процессов и производство. Разделение задач между разработкой моделей и подготовкой данных отражает 2 взаимосвязанных элемента промышленного ИИ: модели могут использоваться для оптимизации конструкции, анализа процессов и прогнозирования результатов производства, но для этого требуются структурированные и пригодные для машинной обработки данные.

Компания заявила, что продолжит нанимать специалистов по ИИ и данным и распределять их экспертизу по различным направлениям. При этом Samsung пока не раскрыла архитектуры будущих моделей, используемые наборы данных, сроки внедрения или метрики их работы, так как влияние новых систем на продолжительность разработки чипов, стабильность процессов или количество производственных дефектов ещё предстоит подтвердить.