Oracle отложила строительство газопровода для крупнейшего дата-центра стоимостью $165 миллиардов: запуск перенесли на 2027 год

Газопровод Green Chile, который должен снабжать топливом крупнейший запланированный дата-центр Oracle, перенесли почти на 6 месяцев. Подразделение Energy Transfer — Transwestern — сообщило федеральным регуляторам, что теперь ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на 1 февраля 2027 года вместо 15 августа 2026 года. Он должен обеспечить газом Project Jupiter в округе Донья-Ана, где Oracle планирует разместить инфраструктуру искусственного интеллекта OpenAI.

Масштаб проекта делает задержку особенно значимой: Project Jupiter рассчитан на 2,5 ГВт мощности и будет использовать топливные элементы Bloom Energy. Разработчики Stack и BorderPlex Digital Assets заявляли о возможных инвестициях до $165 млрд в комплекс площадью около 1400 акров с 4 зданиями.

Сам Green Chile должен транспортировать до 400 млн кубических футов газа в сутки — около 0,4% всего объёма добычи в континентальной части США.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Главным препятствием остаётся маршрут газопровода длиной 27,5 км через земли государственного земельного фонда Нью-Мексико. Комиссар по земельным вопросам Стефани Гарсия Ричард уже 2 раза отказала в согласовании — в марте и 15 июля. Она указала, что проект принесёт инвесторам и разработчикам выгоду, но не даст существенных преимуществ государственным землям, одновременно создавая чрезмерную нагрузку на природные ресурсы штата. Отдельно комиссар выступила против увеличения выбросов.

Для Oracle задержка создаёт проблему со сроками Project Jupiter. В мае компания сообщила Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (FERC), что время имеет критическое значение и задержка способна поставить под угрозу более широкие цели проекта. Топливные элементы Bloom Energy уже были компромиссным решением: вместо первоначально запланированных газовых турбин и дизельных генераторов Oracle выбрала твердооксидные топливные элементы, а затем увеличила их заказ до 2,8 ГВт, однако они также работают на природном газе.

На фоне переноса акции Oracle снизились почти на 4%.