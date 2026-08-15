Astranis представила Perceptor — маневрирующий спутник для наблюдения за объектами на геостационарной орбите

Американская компания Astranis представила Perceptor — космическую платформу для ситуационной осведомлённости (SDA) и маневрирования на высоких орбитах, прежде всего на геостационарной орбите (GEO). Аппарат создаётся на базе спутниковой платформы MicroGEO, которую Astranis уже использует для коммерческих коммуникационных миссий.

Компания заявляет, что идея Perceptor возникла после выявления ограничений существующих средств наблюдения за объектами на геостационарной орбите непосредственно в ходе эксплуатации своих спутников.

Perceptor получит дополнительный комплект сенсоров, предназначенный для наблюдения за другими космическими аппаратами. Система должна помогать определять возможности потенциально недружественных спутников, а также выявлять и характеризовать аномалии аппаратов союзников.

В отличие от обычного спутника наблюдения, Perceptor сможет не только собирать данные из фиксированной позиции, но и менять собственную орбиту. Для этого платформа оснащается двигательной системой, рассчитанной более чем на 12 манёвров в течение одной миссии. Такая возможность должна позволить аппарату перемещаться между различными участками геостационарной орбиты и получать данные с разных точек. Кроме того, Astranis закладывает возможность совместной работы нескольких Perceptor в составе группировки.

Источник: Astranis

Основой проекта станет уже существующая платформа MicroGEO. Astranis эксплуатирует такие аппараты на геостационарной орбите с 2023 года, поэтому Perceptor не потребует разработки полностью новой спутниковой платформы. По замыслу компании, использование отработанной конструкции, имеющей опыт работы в космосе, и существующей производственной линии позволит быстрее наращивать выпуск аппаратов по мере необходимости.

Для Astranis это развитие происходит на фоне существенного расширения финансирования. Всего за 3 месяца до презентации Perceptor компания привлекла более $450 млн, включая $300 млн в рамках раунда E.

Особое значение Perceptor имеет именно для GEO. Геостационарная орбита на высоте около 35 786 км позволяет спутникам постоянно находиться над одной областью Земли и используется для связи, метеорологических наблюдений и других критически важных задач. При этом возможности быстро обнаруживать изменения в поведении находящихся там аппаратов и реагировать на них ограничены. Perceptor должен объединить наблюдение и собственную мобильность непосредственно на этой орбите.

При этом в представленном материале нет данных о фактических характеристиках сенсоров, точности определения параметров наблюдаемых аппаратов, тяге двигательной установки, времени выполнения манёвров или результатах эксплуатации Perceptor в космосе.