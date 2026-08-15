OpenAI удвоила темп выручки за 2026 год и превысила $40 млрд

Годовой темп выручки OpenAI превысил $40 млрд, примерно в 2 раза увеличившись по сравнению с концом 2025 года, сообщает Bloomberg. Ускорение связывают с ростом продаж программных инструментов для ИИ-кодинга, подписок и потребительских продуктов, а также с развитием рекламного направления. OpenAI отказалась от комментариев.

По данным источников Bloomberg, дополнительный вклад в рост внесли инструменты для разработчиков. Издание Pymnts со ссылкой на Bloomberg также сообщает, что во внутреннем сообщении сооснователя и президента OpenAI Грега Брокмана говорилось о росте годового темпа выручки более чем на 20% только за июль. При этом компания развивает несколько направлений монетизации одновременно — от потребительских подписок до корпоративных продуктов и ИИ-агентов, включая Codex для программирования и ChatGPT Work.

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Речь идёт именно о годовом темпе выручки (run rate), а не о фактически полученной за год выручке и не о прибыли. Показатель рассчитывается путём экстраполяции текущего темпа поступлений на 12 месяцев, поэтому сам по себе он не подтверждает прибыльность OpenAI. Для ИИ-компаний это особенно существенно: рост использования моделей сопровождается увеличением затрат на их обучение и выполнение запросов, а конкуренция одновременно создаёт давление на цены.

Рост выручки происходит на фоне сообщений о возможном выходе OpenAI на биржу. Pymnts сообщило, что OpenAI и Anthropic подали конфиденциальные документы для потенциального IPO, причём Anthropic может выйти на публичный рынок уже осенью. В мае Anthropic заявляла о годовом темпе выручки свыше $47 млрд, однако Bloomberg отмечал, что компании могут рассчитывать этот показатель по-разному.

Для OpenAI быстрый рост сразу нескольких источников выручки укрепляет коммерческую сторону бизнеса, но не снимает вопрос о соотношении доходов, стоимости выполнения запросов и цен на ИИ-сервисы. На фоне конкуренции OpenAI уже снижала цены на некоторые модели, одновременно сталкиваясь с растущим спросом на кодинг и ИИ-агентов.