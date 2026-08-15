Китайская память теперь тоже быстрая? Модули DDR5-6000 на чипах CXMT разогнали до DDR5-9000

Китайской памяти CXMT покорилась скорость в 9000 МТ/с. Компания Colorful показала, как её модули памяти iGame Shadow II DDR5-6000 смогли заработать в режиме на частоте в полтора раза выше.

В связке с системной платой X870E Vulcan W OC и процессором Ryzen 9000 компания смогла разогнать память до значения DDR5-9000 при таймингах CL46-58-58-126-216 или CL30-38-38-76-144 в зависимости от бенчмарка. Напряжение питания было повышено до 1,4 В.

Фото WCCF Tech

Пока что Colorful не выпускала DDR5 на чипах CXMT с более высокой частотой из коробки, но разгон с до 9000 МТ/с показывает, что китайская память вполне способна работать в таких режимах.